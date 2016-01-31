جامعة الدول العربية: زيادة البطالة وتراجع معدلات النمو فى الوطن العربى

قال الدكتور محمد خير، ممثل الجامعة الدول العربية، إن هناك تراجعا كبيرا فى معدلات النمو فى العديد من الدول العربية، وأن معدلات البطالة أصبحت الأكبر على مستوى العالم، وذلك بسبب عدم اتساق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وشدد على ضرورة مواكبة متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى الشباب العربى، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت عنوان "رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يقام فى الفترة من 31 يناير الجارى حتى 2 فبراير 2016 بمكتبة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة (UNIDO) للتنمية الصناعية والتابعة للأمم المتحدة.

وأشار ممثل الجامعة الدول العربية إلى أن العالم الآن يتحدث عن الثورة الرقمية، ونحن مازلنا نتحدث عن الفجوة الرقمية وقال أن الدول التى تقدمت فى العالم انتهجت فكر الابداع ولم تكن الصورة المسيطرة هى القوة العددية ولكن النوعية والجيدة

وطالب بإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وخلق الظروف التى تصنع النجاح وألا يكون الهدف فقط هو الحصول على الشهادة الجامعية، للحصول على فرصة عمل فقط وشدد على ضرورة تنمية القدرات والمهارات الفنية للشباب.

وقال إن المنطقة العربية تمر بتحولات ضخمة واقتتال وتدمير وحالة إحباط حادة ومخططات غير مشروعة لتفكيك المنطقة من خلال زرع الفتن والحروب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وغاب مفهوم المواطنة.



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