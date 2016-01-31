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المعارضة السورية: روسيا حاربت كل شيئ إلا الإرهاب

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المعارضة السورية: روسيا حاربت كل شيئ إلا الإرهاب المعارضة السورية: روسيا حاربت كل شيئ إلا الإرهاب

سالم المسلط

يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، وفد الهيئة العليا للمفاوضات الذي يضم معارضين وممثلين عن الفصائل المسلحة السورية في جنيف، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وقال سالم المسلط، المتحدث باسم هيئة المعارضة السورية، في مؤتمر صحفي إن الهيئة جاءت للمشاركة في عملية سياسية تضع حدًا لمعاناة السوريين، مؤكدًا أنه من المهم أولًا إيصال الغذاء إلى أطفال سوريا، مضيفًا أن المعارضة تريد خروج النساء من معتقلات النظام.

وعن دور روسيا في الحرب السورية، أكد مسلط أن روسيا “حاربت كل شئ إلا الإرهاب”، وما يتقلص في سوريا هو وجود السوريين، مؤكدًا أن وجود المعارضة اليوم ما هو إلا لإيجاد حل لكل السوريين.

وأضاف المسلط: “نريد سوريا مدنية تعددية ديمقراطية”، منوهًا إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تبحث حكم انتقالي إذا كانت جادة في المباحثات.

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