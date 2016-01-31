تأجيل محاكمة مرسي في التخابر مع قطر للثلاثاء

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 آخرين من كوادر جماعة الإخوان في قضية اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وافشائها إلى قطر، لجلسة 2 فبراير المقبل لإحضار المتهم السابع من محبسه، وللقرارالسابق وهو سماع اقوال رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وأمرت باستدعاء الفني المختص لعرض الاسطوانات المدمجة المقدمة بالجلسة السابقة.

كما أمرت المحكمة بضم صورة من قرار حل جماعة الاخوان المسلمين مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام من نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية ايمن محمود وحمدي الشناوي

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق ” المعزول ” محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.