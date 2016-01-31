أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة ضابط يمنى ومقتل ثلاثة من مرافقيه فى لحج

Google+ Print
إصابة ضابط يمنى ومقتل ثلاثة من مرافقيه فى لحج إصابة ضابط يمنى ومقتل ثلاثة من مرافقيه فى لحج
أصيب ضابط فى الجيش برتبة عميد وقتل ثلاثة من مرافقيه فى اطلاق مسلحين يرجح انهم من تنظيم داعش، النار عليه فى جنوب اليمن، بحسب ما افادت مصادر أمنية اليوم الاحد.

وأشار مصدر أمنى إلى أن مسلحين أطلقوا النار ليل السبت الاحد على سيارة العميد حسن سالم أحمد قرب الحوطة، مركز محافظة لحج الجنوبية، ما ادى إلى اصابته بجروح بالغة، ومقتل ثلاثة من مرافقيه.

وأضاف المصدر الذى رفض كشف اسمه، أن المسلحين "ينتمون إلى تنظيم داعش" الذى تنامى نفوذه خلال الاشهر الماضية فى جنوب البلاد.

وكان التنظيم نفذ مطلع العام الماضى سلسلة هجمات فى صنعاء التى يسيطر عليها المتمردون الحوثيون منذ سبتمبر 2014. الا انه نفذ كذلك خلال الاشهر الماضية، هجمات فى مدينة عدن التى استعادت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادى، بدعم من التحالف العربى بقيادة ، السيطرة الكاملة عليها فى يوليو الماضى.

وتبنى التنظيم الذى يسيطر على مساحات واسعة فى سوريا والعراق، هجومين انتحارين بسيارة مفخخة الخميس والجمعة، استهدفا نقاط تفتيش امنية فى عدن التى اعلنها هادى عاصمة موقتة للبلاد بعد سقوط صنعاء.

وتشهد المدينة منذ الصيف الماضى، وضعا امنيا هشا وتناميا فى نفوذ المسلحين وبينهم جهاديون من تنظيمى القاعدة و"الدولة الاسلامية". وينفذ مسلحون مجهولون بشكل متكرر، عمليات اغتيال فى المدينة الجنوبية.

واليوم، افادت مصادر امنية عن العثور على جثة رجل دين سلفى غداة خطفه على يد مسلحين مجهولين.

وقالت المصادر أن رجل الدين سمحان الراوى خطف السبت فى منطقة البريقة بعدن، وعثر على جثته الاحد فى منطقة خور مكسر.

وفى حين لم تحدد المصادر اسباب الخطف والقتل، اوضحت أن الراوى قاتل إلى جانب القوات الموالية فى معارك استعادة عدن خلال الصيف، الماضى، ويشتبه بانه "على ارتباط بجماعات متشددة بينها تنظيم القاعدة".

وتمكنت قوات هادى الصيف الماضى، بدعم ميدانى مباشر من التحالف، من استعادة عدن واربع محافظات جنوبية اخرى، فى حين لا يزال الحوثيون وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح، يسيطرون على مناطق عدة فى شمال البلاد ووسطها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة