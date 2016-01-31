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بالصور.. لبنى عبد العزيز تبكى على هاميس فى مؤتمر بمهرجان السينما فى الأقصر

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بالصور.. لبنى عبد العزيز تبكى على هاميس فى مؤتمر بمهرجان السينما فى الأقصر بالصور.. لبنى عبد العزيز تبكى على هاميس فى مؤتمر بمهرجان السينما فى الأقصر
دخلت الفنانة لبنى عبد العزيز فى نوبة بكاء أثناء حديثها فى مؤتمر أقيم بفندق الونتر بالاس، وذلك على هامش مهرجان السينما العربية والأوروبية، حيث تذكرت تاريخها فى مدينة الأقصر وعشقها لفيلمها التاريخى "هاميس" وما أن بدأت بالحديث عن الفيلم حتى دخلت فى نوبة بكاء.

وكان قد انطلق صباح اليوم فعاليات، المؤتمر الصحفى لفيلم الافتتاح الفلسطينى 3000 ليلة، بحضور النجمة أناهيد فياض بطلة العمل ومخرجة الفيلم مى المصرى، والذى تقيمه إدارة مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية، ويدير الندوة الناقد محمد عاطف المدير الفنى للمهرجان، والتى تقام دورته الرابعة فى الفترة من 30 يناير الجارى إلى 5 فبراير المقبل برئاسة الناقدة الكبيرة ماجدة موريس.
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