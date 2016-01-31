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"التنمية المحلية": توفير قروض للشباب عبر الإنترنت بفائدة 5% الأسبوع المقبل

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"التنمية المحلية": توفير قروض للشباب عبر الإنترنت بفائدة 5% الأسبوع المقبل "التنمية المحلية": توفير قروض للشباب عبر الإنترنت بفائدة 5% الأسبوع المقبل
قال السفير محمود السعيد مستشار وزير التنمية المحلية، إن نسبة البطالة فى وصلت إلى 12% بعد أن كانت 13%، بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية، موضحا أن هناك 352 مركزا ومدينة على مستوى الجمهورية، تم توفير مقرات لمشروعات صغيرة لها.

وأضاف السفير محمود السعيد، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده مركز الدراسات العامة بأحد الفنادق بالجيزة، أن الوزارة وفرت خطاب تشغيل ورخصا مؤقتة يحصل عليها المواطن بشكل سريع، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مع وزارات الداخلية والمالية والبيئة لتسهيل الحصول على تراخيص وتم توفير 18500 مشروع حتى الآن.

وأوضح أن الوزارة تقوم الآن بمساعى لتوفير القروض والحصول عليها عبر الإنترنت، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ ما قاله الرئيس بشأن دعم الشباب بقروض بنسبة فائدة 5% بدءا من الأسبوع المقبل.

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