أفضل مراكز ترفيهية – تعليمية للأطفال في الرياض

الكثير من الأمهات يردن أن يدمجن ما بين ترفيه أطفالهنّ وتعليمهم بنفس الوقت، حتى يستفيد الطفل من وقته باللعب بأفضل طريقة ممكنة، وقد وجِدت الكثير من المراكز التي تخدم هذه الغاية، ونحن بدورنا وفرنا لك كافة المعلومات عنها لينعم طفلك بوقت ترفيهي تعليمي..

مركز عالم وناسة:

هو مركز تعليمي ترفيهي للأطفال يضم تحت سقفه الترفيه وتعليم الفنون، ألعاب الميني جولف، تعليم الطبخ، ويتوفر فيه العديد من الأركان مثل ركن الصناعات كالشموع مثلاً، وغيرها من الأركان. كما يوفر للأطفال فرصة حضور السينما والمسرح.

طريق الملك فهد.

٠١١٢٢٩٤٤٨٨

مركز ألعاب عبقرينو:

يضم مركز ألعاب عبقرينو أقسامًا لألعاب الأطفال بجانب أقسام أخرى للألعاب التعليمية للأطفال مثل قسم المستوصف، والذي يقوم الطفل فيه بتجسيد دور الطبيب وأقسام أخرى كالشرطة وغيرها.

موقع المركز: شارع التخصصي.

رقم الهاتف: 0112934706

عالم جمولي:

يهدف "عالم جمولي" لتقديم أنشطة تجمع ما بين التعليم والترفيه الآمن، وذات نفع عام، وهي عبارة عن مساحة محددة تمثل مقرًا لمهن (حرفية، تجارية، بنكية، صناعية، طبية، مدنية، إعلامية، بالإضافة إلى مهن أخرى تمثل بعض الشركات والمصانع المميزة) يمارس فيه الأطفال أعمالاً تحاكي الأعمال الواقعية في العالم الخارجي وبالتالي سينعكس أثر هذه الأنشطة الإيجابي على الأطفال وذويهم والمجتمع ككل من خلال تنشئة أطفال مبدعين قد اكتسبوا العديد من المهارات والعادات الإيجابية كالقدرة على التعلم الذاتي وحب الاستكشاف والاعتماد على النفس والالتزام بالقوانين، ومن هذه المهن:

الإطفائي النبيل، الطباخ الماهر، التاجر الشاطر، صانع البيتزا.

نجم المسرح، المذيع المتألق، الصحفي المغامر، الإعلامي اللامع.

السائق المتميز، الطبيب البارع، الرسام الموهوب.

موقع المركز: الطريق الدائري الشرقي الفرعي.

رقم الهاتف: 0112934706