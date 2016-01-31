هبوط الرحم .. ماذا تعرفين عنه؟

قد تشعر المرأة بنزول شيء من المهبل أثناء السير أو التبول والتبرز أي الجلوس إلى المرحاض، وتحتار في السبب، حيث تشعر بشيء ينزل أيضاً أثناء السير. وكأن عضواً داخلياً من جسمها قد أصبح إلى الخارج حسب تعبير معظم من يعانين من هذه المشكلة.

تحديد الشيء هو عبارة عن هبوط داخلي أو ما يعرف بـ" التهبيطة" التي تحدث عنها الدكتور أكرم الحسيني –نائب رئيس مستشفى الشفاء- حيث أشار إلى أن أسباب هذه الحالة كالتالي:

• يمكن أن يكون السبب في التهبيطة الأمامية أو الخلفية، والتهبيطة الأماميةارتخاء في جدار المهبل الأمامي مما يتسبب في حدوث سلاسة البول، والتهبيطة الخلفية ينتج عنها ارتخاء في الجدار الخلفي للمهبل مما يسبب الإمساك للمرأة، ومعاناة من مشاكل كثيرة.

• سببها الولادات المتكررة.

• والولادات المتعسرة أيضاً.

• زيادة الوزن.

• انقطاع الدورة الشهرية مبكراً.

أما ما يؤكد وجودها أو نوعها، فيكون ذلك بالفحص السريري للمرأة، أما العلاج لهذه الحالة فهو العلاج الجراحي؛ حيث يتم علاج التهبيطة الأمامية ورفع المثانة وتصليح التهبيطة الخلفية، وتنزيل الشرج واستئصال الرحم عن طريق المهبل، وليس فتح البطن، وتتم تحت رعاية طبية في المشفى.