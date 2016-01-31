كيف تعززين طاقتك الجسدية في الشتاء؟

من أكثر التحديات التي تواجه ربة المنزل شتاءً هي الشعور بأنّ طاقة وحيوية أفراد أسرتها في حالة تقلب شتاء! فالبرودة الشديدة قد تضفي حالةً من الكسل العام على كل أفراد المنزل، كما أنها قد تؤثر سلبًا على نفسيتهم ومزاجهم، ومن هنا تتبادر إلى الأذهان السؤال التالي: هل حقًا أجسادنا تضعف في فصل الشتاء؟؟ وهل لابد من أن ندعم أنفسنا طول الوقت بالأطعمة الدسمة والمشروبات الساخنة حتى نمد أجسادنا بالدفء؟ وماذا نفعل للمحافظة على حالتنا المزاجية والنفسية بسعادة وسلام؟ خبيرة علوم الطاقة الحيوية (إجلال أمين) تطلعنا على أهم الإرشادات التي تساعد الأسرة على الاستمتاع بفصل الشتاء...



1- نتجنب الأطعمة الدسمة التي تجعل الدم يندفع إلى المخ والمعدة للقيام بعملية الهضم.. مما يجعل الجسم في حالة ارتخاء ويزيد الرغبة في النوم، بل وتزيد الشعور بالبرودة. لذا يجب أن تكون الأطعمة مغذية تحتوي على كل العناصر المفيدة والخفيفة والتي يسهل على المعدة هضمها والاستفادة منها لكي تساعد الدورة الدموية على الاحتفاظ بدفء الجسم.

2- بالنسبة للزوج فإنّ فيتاميناتE . H. B تزيد الرغبة والقدرة على العلاقة أكثر من جميع العناصر المغذّية الأخرى، ونقص أحد هذه الفيتامينات من شأنه أن يضعف الغدد الجنسيّة. أما فيتامين A فهو مهم بصورة خاصة للبروستاتا والخصيتين، وهو الذي ينظّم العادة الشهريّة للمرأة، ولذا يجب تناول كمّيات مناسبة منه عن طريق الخضراوات والفواكه والأوراق الخضراء خاصةً الكرفس والبقدونس والجرجير والعصائر الطازجة وزيت كبد الحوت. ونقص اليود عند المرأة ينقص الشعور بالرغبة في العلاقة الزوجيّة، كما يتسبب في اضطراب الدورة الشهرية.

3- الأغذية المحتوية على الزنك والذي ينشط هرمون التستوستيرون الذي يرفع القدرة الجسدية منها: كبد الدجاج، الزنجبيل، بذر الكتان، سردين، تونة، جمبري، السمسم، فول الصويا.

4- الابتعاد قدر الإمكان عن الحلويات والدهون المشبعة، والاستعاضة عنها بعسل النحل ومكوناته والأغذية المحتوية على الأوميجا 3 مثل السلمون والسردين والماكريل والتونة وفول الصويا والزبيب والجوز, بذر الكتان، والزيوت التي تستخرج منها واللوز وزيت الزيتون.

5- التعرض لأشعة الشمس تزيد من معدل اليود في الجسم مما له أثر قوي على رفع المناعة وزيادة القدرة البدنية والذهنية.

6- المحافظة على الرياضة مع مراعاة تعويض الماء المفقود في الجسم بشرب المياه بطريقة منتظمة حتى لا ينقص معدل هرمون التستوستيرون في الجسم.

7- ممارسة الهوايات والتأمل وتمارين التنفس تزيد من الراحة النفسية وتسبب السلام الداخلي والسعادة مما يساعد على الاحتفاظ بحالة مزاجية جيدة وتقوية مناعة الجسم.

8- الحرص على مشاهدة البرامج الترفيهية والأعمال الكوميدية لتقليل الضغط النفسي.. وتقوية القلب بالضحك؛ لأنّ السعادة الداخلية تنعكس على الأداء الخارجي وطريقة التعامل مع الطرف الآخر.