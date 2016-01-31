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رفع 120 إطار كاوتش يستخدمها حراس العقارات لحجز أماكن انتظار للسيارات بالمهندسين

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رفع 120 إطار كاوتش يستخدمها حراس العقارات لحجز أماكن انتظار للسيارات بالمهندسين رفع 120 إطار كاوتش يستخدمها حراس العقارات لحجز أماكن انتظار للسيارات بالمهندسين
وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، حملة مكبرة لرفع الإشغالات المعوقة للحركة المرورية بمنطقة المهندسين بناء على توجهيات اللواء أحمد حجازى، مدير الأمن لإحداث أكبر قدر من السيولة المرورية، بعدما شهد قيام مجموعة من الأشخاص بعمل أماكن انتظار خاطئ بالطريق أمام حركة السيارات بشوارع سوريا وشهاب وشوارع جانبية بالمهندسين.

وأكد العقيد أيمن عبد القادر، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمرور، أن الحملة المكبرة التى ترأسها اللواء عادل زكى، نائب المدير، والعقيد عبد المنعم الحسينى رئيس قسم مرور السودان والرائد عمرو حسانين تهدف للقضاء على ظاهرة سيطرة بعض الأشخاص على أماكن الانتظار المتاحة بالطرق بما يخالف القانون بدون الرجوع لإدارة المرور، وهو ما يجعلها مخالفة صارخة بعمل أماكن انتظار والتربح من المواطنين بطرق غير مشروعة وإحداث زحامات مرورية بالطرق خلال أوقات الذروة.

وأضاف مدير العلاقات العامة لـ"اليوم السابع" أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط 120 إطار كاوتش مستخدم فى حجز أماكن انتظار خاطئ يتخذ منها حراس العقارات مكانا لانتظار السيارات، وتمت إزالة 80 قطعة خشبية من أمام محلات وبمحيط مساجد تم وضعها بمعرفة أشخاص بدون معرفة المرور، كما تمت إزالة مجموعة من السلاسل الحديدية تم وضعها بالطرق بشكل مخالف.

وأوضح العقيد عبد القادر أن الإدارة تقوم باستخدام كل السبل لإزالة أى معوقات مرورية بالطرق وتواصل حملاتها المرورية على كل المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور .

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