الأهلي يوضح سبب عدم مشاركة الشيخ في التدريبات الجماعية

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أسباب عدم مشاركة أحمد الشيخ نجم الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

وحضر اللاعب إلى مقر النادي، ولكنه اكتفى بخوض تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، قبل أن يؤدي تدريبات جري منفرد حول الملعب.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين عقب المران: "الشيخ يعاني من آلام في القدم، وهو سبب عدم مشاركته في التقسيمة".

وتابع "هو بدأ المران في صالة الجيمانزيوم، قبل أن ينضم لزملائه في الملعب".

يذكر أن الشيخ احتفل بخطوبته يوم الجمعة.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة إنبي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ5 للدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.