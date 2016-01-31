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كما انفرد في الجول - الأهلي: لا نمانع خوض القمة في القاهرة بشرط

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كما انفرد في الجول - الأهلي: لا نمانع خوض القمة في القاهرة بشرط كما انفرد في الجول - الأهلي: لا نمانع خوض القمة في القاهرة بشرط

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على موافقة النادي الأحمر على خوض مواجهة قمة الدوري ضد الزمالك في القاهرة، بدلا من ملعب الدفاع الجوي.

مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد في أكثر من مناسبة أنه يرفض خوض فريقه لمباراة القمة المقبلة يوم 9 فبراير على ملعب "برج العرب" كما حدد لها اتحاد الكرة المصري.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لا يمانع تلبية طلبات الزمالك في نقل ملعب مباراة القمة لكن بشرط أن يلعب المباراتين هذا الموسم على نفس الملعب الذي يحدده اتحاد الكرة سواء استاد القاهرة أو الدفاع الجوي بدلا من أن تكون مباراة الدور الثاني وهي مباراة الزمالك على ملعب "بتروسبورت". ( اقرأ التفاصيل )

وقال عبد الحفيظ للصحفيين: "من الممكن أن نوافق على خوض مباراة القمة في القاهرة، ولكن بشرط".

وأوضح "نريد أن نلعب مباراة الدور الثاني على نفس الملعب في القاهرة، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".

واستدرك "على أي حال، نفكر حاليا في مواجهة إنبي، وبعدها سنقرر ماذا سنفعل في القمة".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري.

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