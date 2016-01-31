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توفيق يبدأ الاستعداد للإسماعيلي والقمة

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توفيق يبدأ الاستعداد للإسماعيلي والقمة توفيق يبدأ الاستعداد للإسماعيلي والقمة

يخضع أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك لتدريبات منفردة مع هاردي توفيق مخطط أحمال الفريق وذلك لتجهيزه للمشاركة بشكل أسرع.

واضطر توفيق للغياب عن مباريات الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب خضوعه للتجنيد الإجباري.

وطلب أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأبيض، من هاردي توفيق مخطط الأحمال أن يقوم بوضع برنامج مكثف لتوفيق من أجل تجهيزه للمشاركة في أسرع وقت.

وشارك توفيق مع الزمالك هذا الموسم في 3 مباريات فقط.

ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من الدوري، وبعدها يواجه الأهلي في قمة الدوري يوم 9 فبراير الجاري.

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