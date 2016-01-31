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وفاة رئيس السلفادور السابق قبل محاكمته في اتهامات بالفساد

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وفاة رئيس السلفادور السابق قبل محاكمته في اتهامات بالفساد وفاة رئيس السلفادور السابق قبل محاكمته في اتهامات بالفساد

فرانشيسكو فلوريس

توفي رئيس السلفادور السابق فرانشيسكو فلوريس (56 عاما) يوم السبت إثر إصابته بجلطة. وكان فلوريس ينتظر محاكمته في اتهامات بالاختلاس.

وحكم فلوريس السلفادور خلال الفترة من 1999 إلى 2004 وأجريت له جراحة يوم الأحد الماضي بعد إصابته بجلطة.

وبحسب رويترز قال حزبه القومي الجمهوري (ارينا) اليميني في بيان “نأسف لوفاة الرئيس فرانشيسكو فلوريس ونعزي أسرته.”

واتهم فلوريس بالاحتيال للحصول على 15 مليون دولار من أموال مساعدات تبرعت بها تايوان بعد أن تعرضت البلاد لزلزالين مدمرين في عام 2001. وتفيد عريضة الاتهام بأنه حول عشرة ملايين دولار إلى حزبه واحتفظ بخمسة ملايين.

وأكد فلوريس براءته من الاتهامات الموجهة إليه وكان موضوعا تحت الاقامة الجبرية.

وقالت زوجته لورديس دي فلوريس لوسائل إعلام محلية “كان يعاني من أزمة صحية كبيرة جراء الهجوم السياسي الظالم الذي تعرض له.”

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