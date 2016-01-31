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بالصور.. منظمة "UNIDO"للتنمية الصناعية تكرم "أبو هشيمة" بمكتبة الإسكندرية

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بالصور.. منظمة "UNIDO"للتنمية الصناعية تكرم "أبو هشيمة" بمكتبة الإسكندرية بالصور.. منظمة "UNIDO"للتنمية الصناعية تكرم "أبو هشيمة" بمكتبة الإسكندرية
كرمت منظمة (UNIDO) للتنمية الصناعية والتابعة للأمم المتحدة، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الشباب العربي، الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت عنوان "رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يقام فى الفترة من 31 يناير الجارى حتى 2 فبراير 2016 بمكتبة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة (UNIDO) للتنمية الصناعية والتابعة للأمم المتحدة.

وتم عرض فيلم تسجيلى حول رجل الأعمال صاحب شعار الرأسمالية الاجتماعية، الذى بدأ عمله فى عمر 22 عاما ليصبح من أنجح وأهم رجال الأعمال فى ، كما استعرض الفيلم دور رجل الأعمال خلال ثورة 25 يناير ودور مجموعة حديد المصريين فى الدول العالمى، ودورة فى تطوير قرى الصعيد وتطوير قرى البحيرة المتضررة من أحداث الغرق وإدخال المياه النظيفة لـ1000 منزل فى الفيوم، بالإضافة لبرنامج جيل جديد لتأهيل الشباب حديثى التخرج ورعاية المواهب الشبابية، والمشروعات الابتكارية للشباب، بالإضافة إلى رعاية أبطال فى مجال الرياضة.

أحمد أبو هشيمة مكتبة الإسكندرية فاعليات منتدى الشباب العربى الإسكندرية (1)

أحمد أبو هشيمة مكتبة الإسكندرية فاعليات منتدى الشباب العربى الإسكندرية (2)

أحمد أبو هشيمة مكتبة الإسكندرية فاعليات منتدى الشباب العربى الإسكندرية (3)

أحمد أبو هشيمة مكتبة الإسكندرية فاعليات منتدى الشباب العربى الإسكندرية (4)

أحمد أبو هشيمة مكتبة الإسكندرية فاعليات منتدى الشباب العربى الإسكندرية (5)

أحمد أبو هشيمة مكتبة الإسكندرية فاعليات منتدى الشباب العربى الإسكندرية (6)


>- بالصور.. وصول "أبوهشيمة" لمكتبة الإسكندرية لحضور تكريم منظمة اليونيدو

- منظمة UNIDO للتنمية الصناعية تكرم اليوم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

- غداً.. منظمة UNIDO للتنمية الصناعية تكريم "أبو هشيمة" بمكتبة الإسكندرية"تحديث"

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