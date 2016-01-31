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محامى المستشار السحيمى يحرر محضرا لإثبات رفض وزير العدل تسلم استقالة موكله

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محامى المستشار السحيمى يحرر محضرا لإثبات رفض وزير العدل تسلم استقالة موكله محامى المستشار السحيمى يحرر محضرا لإثبات رفض وزير العدل تسلم استقالة موكله
حرر حسين أحمد عبد الرحمن، وكيلا عن المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، منذ قليل، محضر إثبات حالة بقسم شرطة عابدين، عقب رفض كل من المستشار أحمد الزند وزير العدل ومدير التفتيش القضائى استلام استقالة موكله، بمقر وزارة العدل .

وأضاف حسين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن محضر إثبات الحالة حمل رقم 387 إدارى عابدين.

كان المحامى حسين أحمد عبد الرحمن وكيلا عن المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، تقدم صباح اليوم الأحد، باستقالة موكله أمام وزير العدل المستشار أحمد الزند، إلا أنه رفض استلامها مبررا بأنه ليس المختص بذلك، بينما الجهة المعنية هى التفتيش القضائى، وعلى الفور توجه إلى مدير التفتيش القضائى الذى رفض أيضا استلام الاستقالة.

يذكر أن المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، تقدم باستقالته أمس أمام مجلس القضاء الأعلى، والتى أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.


>- وزير العدل يرفض استلام استقالة المستشار محمد السحيمى رئيس محكمة قنا


>- ننشر نص توكيل المستشار محمد السحيمى لمحاميه لتقديم استقالته أمام وزير العدل

- "الأعلى للقضاء" يدرس استقالة "السحيمى" اعتراضا على "الزند" للبت فيها

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