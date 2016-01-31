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الأمم المتحدة تطلب 861 مليون دولار لتمويل احتياجات العراق الإنسانية

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الأمم المتحدة تطلب 861 مليون دولار لتمويل احتياجات العراق الإنسانية الأمم المتحدة تطلب 861 مليون دولار لتمويل احتياجات العراق الإنسانية

أرشيفية

أطلقت الأمم المتحدة يوم الأحد نداء لتوفير 861 مليون دولار لمساعدة العراق في سد عجز في تمويل تدابير التصدي لأزمة انسانية نجمت عن قتال داعش.

وكان العراق -الذي تراجعت ايراداته بسبب تدني النفط العالمية- قال في وقت سابق إنه سيتمكن من توفير أقل من نصف مبلغ 1.56 مليار دولار وهي تكاليف خطة لمساعدة نحو 10 ملايين شخص.

وبحسب رويترز قال جاسم محمد الجاف وزير الهجرة والمهجرين العراقي في بيان إنه مع تزايد الاحتياجات لن تكفي المخصصات المحددة في الميزانية الاتحادية مضيفا أن العراق يتوقع أن تسهم خطة الأمم المتحدة في تدبير التمويل اللازم لسد العجز في الاحتياجات الانسانية.

 

 

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