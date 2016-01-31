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اتحاد الصناعات: قرار تعديل بعض التعريفات الجمركية يساهم في دعم الاقتصاد والصناعة

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اتحاد الصناعات: قرار تعديل بعض التعريفات الجمركية يساهم في دعم الاقتصاد والصناعة اتحاد الصناعات: قرار تعديل بعض التعريفات الجمركية يساهم في دعم الاقتصاد والصناعة

محمد السويدي

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة، يعد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من دعم الاستيراد، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في دعم الاقتصاد المصري والصناعة والعامل المصري .

وأوضح السويدي – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن القرار سيعمل على تنظيم السوق المصرية في الفترة القادمة  لافتا إلى أن القرار سيساهم في زيادة فرص العمل، فضلا عن إحياء الصناعات التي كانت على وشك الاندثار ومنها المنسوجات الجلدية.

وكان الرئيس عبد الفتاح قد أصدر اليوم قرارا برقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٣.

 

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