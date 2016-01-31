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وزير الخارجية: عدم تحسن العلاقات مع تركيا لانقضاضها على إرادة المصريين

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وزير الخارجية: عدم تحسن العلاقات مع تركيا لانقضاضها على إرادة المصريين وزير الخارجية: عدم تحسن العلاقات مع تركيا لانقضاضها على إرادة المصريين
علق سامح شكرى، وزير الخارجية، حول ما يثار مؤخرا بوجود شروط مصرية لتطوير العلاقات مع تركيا، قائًلا: إن لا تضع شروطا فى علاقتها مع أى دول، وإنما تتعامل فى سياستها وفقا للقواعد المستقرة فى العلاقات الدولية من أهمية الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.

وأضاف وزير الخارجية فى لقاء خاص بقناة "سكاى نيوز"، أن مصر دائمًا منفتحة على علاقات متشعبة ومتنوعة مع كافة الأطراف فى المجتمع الدولى، ولكن لن نقدم على توثيق العلاقات فى ضوء سياسات بها قدر كبير من التحامل والانقضاض على إرادة الشعب المصرى وتظهر قدر من الجمود وسياسات لا تفيد، فكل ذلك يجعل هناك قيود ولكن ليست نابعة من مصر، فمصر منفتحة على علاقات إيجابية عندما تكون الرغبة متبادلة.

وحول تحسن العلاقات المصرية القطرية، قال وزير الخارجية لم يطرأ أى تغيير فى العلاقات مع قطر.
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