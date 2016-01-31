ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرى جنوب دمشق إلى 12

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرين بمنطقة السيدة زينب بجنوب دمشق إلى 12 شخصا وإصابة العشرات.

وقال المرصد فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن أحد التفجيرين ناجم عن تفجير سيارة مفخخة فى منطقة السيدة زينب التى يقطنها غالبية من الطائفة الشيعية .

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب وجود جرحى فى حالات خطرة.

من جانبها أكدت وكالة الأنباء السورية " سانا" وقوع تفجير فى منطقة كوع السودان فى مدينة السيدة زينب.

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