المرصد السوري: مقتل 8 أشخاص جراء انفجار “كوع سودان” بريف دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة كوع سودان قرب ضريح السيدة زينب في ريف دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، الذي يتخذ من لندن مقرا، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، “إن العبوة الناسفة كانت مزروعة بدراجة نارية، بحسب المعلومات الأولية، وانفجرت أمام فندق آل ياسر قرب مقام السيدة زينب المقدس لدى الطائفة الشيعية، مضيفا أنه تم إبطال مفعول عبوة ناسفة أخرى كانت معدة للتفجير في نفس المنطقة”.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي أصيب 14 شخصا في تفجير انتحاري في موقف للسيارات وسط منطقة تضم مقام السيدة زينب ومستشفى الإمام الصدر ومركزين أمنيين، وتعد هذه المنطقة الواقعة على أطراف القسم الجنوبي الشرقي من دمشق مقصدا مهما للسياحة الدينية لاسيما للزوار الشيعة، ويؤمها الآلاف من القادمين من دول الخليج والعراق وإيران ولبنان لزيارة مقام السيدة زينب ابنة الإمام علي بن أبي طالب.

أ ش أ