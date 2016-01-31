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بروتكول تعاون بين اتحاد الصناعات ونظيره التشيكى

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بروتكول تعاون بين اتحاد الصناعات ونظيره التشيكى بروتكول تعاون بين اتحاد الصناعات ونظيره التشيكى

محمد السويدي

وقع اتحاد الصناعات، برئاسة محمد السويدي، برتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات التشيكي بهدف تبادل الخبرات ودعم العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري ما بين البلدين.

ومن ناحية أخرى نظم الاتحاد عدد من اللقاءات الثنائية، صباح اليوم، بين مجموعة من الصناع المصريين مع رجال الأعمال التشيكيين المشاركين فى وفد الأعمال التشيكي، بهدف التعرف على الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة للتعامل مع الجانب التشيكي.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار زيارة وزير الخارجية التشيكي، الذى يزور حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى، لإجراء مباحث مع عدد من المسئولين المصريين، لتعميق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين مصر والتشيك.

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