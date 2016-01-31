أمر بضبط موظفين بالجمرك لتسهيلهما خروج ألعاب نارية محظورة من ميناء بورسعيد

أكد مصدر مسئول لـ اليوم السابع أن نيابة ميناء بورسعيد برئاسة أيمن الهجرسى أمرت بضبط وإحضار موظفين "كشافين" بجمرك بورسعيد بتهمة التواطؤ وتسهيل خروج أصناف من الألعاب النارية المحظور دخولها، لما تمثله من ترويع الأمن العام للبلاد.

كانت مباحث أمن الموانئ ببورسعيد برئاسة العقيد حمدى صالح تمكنت من ضبط حاوية 40 قدما، تحمل رقم 7296339 أثناء خروجها من منفذ الشاحنات الجمركى، وبتفتيشها تبين وجود 6 مليون و77 ألف صنف من الألعاب النارية التى لم يسبق ضبطها من قبل، وهى عبارة عن قواعد صواريخ محظور دخولها البلاد، بالإضافة إلى مليون و104 ألف منشط جنسى.

وتحرر المحضر رقم 71 إدارى الميناء لسنة 2016، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، وإخطار نيابة الميناء التى أمرت بضبط وإحضار الموظفين والمستخلص الجمركى لمباشرة التحقيقات.

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