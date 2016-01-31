بعد اكتشاف 3 إصابات جديدة بالإيدز بمصر.. 6 نصائح عشان تحمى نفسك من خطره

كشفت الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة مؤخراً عن اكتشاف حالة مصابة بمرض الإيدز الذى يسببه فيروس نقص المناعة البشرية فى محافظة كفر شيخ، مع صدور تقارير أخرى من المحافظة تشير إلى وجود حالتين إضافيتين، ليكون إجمالى الحالات 3 أشخاص، وهو ما قد يثير الخوف والفزع لدى البعض خوفاً من انتقال العدوى إليهم.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من الإصابة بفيروس الإيدز، وذلك حسبما نشر على موقع "مايو كلينيك" الأمريكى، والمعهد الوطنى للصحة.

وأشار التقرير أنه فى وقتنا الحالى لا يوجد علاج نهائى أو مصل للوقاية من الإصابة بالمرض، ولذا يجب أن نعلم المزيد عن هذا المرض حتى نقلل فرص إصابتنا به، ومن أهم هذه المعلومات طرق انتشار المرض والتى يجب أن نوليها المزيد من الاهتمام، وهى: الدم والسائل المنوى ولبن الثدى والسوائل التى يتم إفرازها من المهبل وفتحة الشرج.

ولتقليل فرص الإصابة بالمرض أوصى التقرير باتباع النصائح التالية:

>- التأكد من أن السرنجة التى ستُحقن بها جديدة ومعقمة، وتأكد من فتح غلافها أمام عينيك، مع ضرورة التخلص من السرنجة بعد ذلك، ولا تشاركها مع شخص آخر.

>- بالنسبة للسيدات الحوامل، اللاتى اكتشفن إصابتهن بالمرض، فيجب أن يخبرن الطبيب فوراً لأن مرض الإيدز قد ينتقل للجنين، ولكن مع الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات الارتجاعية، فقد تقل فرص إصابة الجنين بالمرض.

>- الختان: توجد أدلة علمية أثبتت أن ختان الذكور يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض الإيدز

>- لا تشارك أدواتك الشخصية كالفرشاة وماكينة الحلاقة مع الآخرين.

>- تجنب الممارسات الجنسية غير الشرعية والمتعددة، لأنه كلما تعددت زادت فرص الإصابة بالمرض، حسب التقرير.

>- استخدام الواقى الذكرى من الوسائل التى تقلل فرص الإصابة بالمرض.