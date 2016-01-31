إعتماد 5.8 مليار جنيه كإتاحات عاجلة لـ«التموين» و«الكهرباء»

اعتمد هاني قدري دميان، وزير المالية،عدد من الإتاحات العاجلة بمبلغ 5.8 مليار جنيه، لوزارات التموين والكهرباء والبترول والنقل والتنمية المحلية واتحاد الاذاعة والتليفزيون وصندوق إعادة هيكلة شركات القطاع العام، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.

وصرح محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، بأن الإتاحات تتضمن 1.5 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينة، تشمل مليار جنيه قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية، و500 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة عن شهر يناير 2016، وكذلك مبلغ مليار جنيه كدفعة استثنائية تحت حساب دعم السلع التموينية لسداد مستحقات الموردين ومقاولي النقل والتخزين والتفريغ، إضافة إلي سداد مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وأضاف أن الإتاحات تشمل أيضًا مبلغ 2 مليار و 589 مليون جنيه، لدعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء دفعة شهر يناير 2016، كما تم اتاحة مبلغ 220 مليون لاتحاد الاذاعة والتليفزيون حتي يتسني له الوفاء بالتزماتة الحتمية تجاه العاملين عن شهر يناير 2016.

وأوضح أن الإتاحات تشمل أيضًا 122.5 مليون جنيه، لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والخطوط الاقتصادية عن شهر نوفمبر2015، و تضم أيضًا مبلغ 1.8 مليون جنيه، لدعم منظومة النظافة بمحافظة شمال سيناء عن شهر يناير 2016.

وأضاف عبد الفتاح أنه تم إتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه، مساهمة من الخزانة العامة في صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين بشركتي «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج» و«الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس» عن شهر يناير 2016.

وتم إتاحة مبلغ 150 مليون جنيه، لسداد مستحقات شركات الأدوية طرف بعض جهات الموازنة عن أدوية العلاج المجاني، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 11.1 مليون جنيه، لسداد اشتراكات دولية لبعض جهات الموازنة العامة.

وأشار عبد الفتاح إلى إتاحة مبلغ 121.6 مليون جنيه لوزارة البترول، لسداد المستحق للشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» عن الأعمال المنفذة بالفعل لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلاً من البوتاجاز لعدد 57623 عميل منزلي.