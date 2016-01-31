رئيس الوزراء يوجه بالتحقيق الفوري في حادث «قطار العياط»

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل بإعداد تقرير عن تفاصيل حادث تصادم سيارة ربع نقل بقطار القاهرة-أسيوط بمزلقان البليده في مركز العياط بمحافظة الجيزة، وإجراء تحقيق فوري لتحديد المسئولين عنه، والأسباب التي أدت إلى وقوعه، كما وجه بالتأكد من الالتزام بكافة القواعد والمعايير المنظمة لسير القطارات ومرورها عبر المزلقانات.

وصرحت نجوى ألبرت، رئيس الإدارة المركزية لهيئة السكة الحديد، لـ«ONTV»، أنه تم تشكيل لجنة التحقيق في حادث القطار، لبيان الأسباب الحقيقية للحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفاة 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سياره نقل مع القطار بمزلقان البليدة بالعياط صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة، بأنه تم نقل حالة إصابة لمستشفى العياط المركزي وتحويل حالة لمستشفى أم المصريين، وأخرى للقصر العيني، لافته إلى أن المصابين لازالوا يخضعون للعلاج و الملاحظة بالمستشفيات.