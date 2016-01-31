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هروب 120 مدنيا من مناطق سيطرة داعش فى كركوك العراقية

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هروب 120 مدنيا من مناطق سيطرة داعش فى كركوك العراقية هروب 120 مدنيا من مناطق سيطرة داعش فى كركوك العراقية
أفاد مصدر مسؤول فى تنظيمات الاتحاد الوطنى الكردستانى بأن عشرات المدنيين الهاربين من عناصر تنظيم داعش بقضاء الحويجة العراقى سلموا أنفسهم فجر اليوم الأحد إلى قوات البيشمركة شمال غرب كركوك250/كم شمال بغداد.

وقال رشاد كلالى "لقد سلم فجر اليوم أكثر من 120 مدنيا هاربا من عناصر داعش غربى كركوك انفسهم إلى قوات البيشمركة شرقى قضاء مخمور75 كلم شمال غرب كركوك.

وأوضح أن من بين المدنيين نساء واطفال وشباب من مناطق (حلوه وزراية والشريعة التابعة لناحية الزاب ضمن قضاء الحويجة 65/كم غربى كركوك".

وأشار إلى أن" قوات البيشمركة تسلمت المدنيين الهاربين وبدأت بإجراءات التحقق منهم والسماح لهم بالعبور إلى مناطق آمنة ضمن سيطرة قوات البيشمركة" .

وفى السياق نفسه قتل رجل وزوجته وأصيب أحد ابنائهما بجروح بليغة بانفجار عبوة ناسفة فى طريق الابيض بجبال حمرين160/ كم شمال بغداد فى اثناء محاولتهم الهرب من قضاء الحويجة بكركوك باتجاه ناحية العلم فى صلاح الدين.

ويقوم تنظيم داعش بزراعة عبوات ناسفة على الطرق التى يسلكها الفارون لمنعهم من الهروب .

وقد تم نقل الجثتين إلى الطب العدلى بتكريت والجريح إلى المستشفى .

يذكر أن مناطق جنوبى كركوك وغربيها تخضع لسيطرة تنظيم داعش منذ يونيو عام 2014.
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