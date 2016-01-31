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ثمانية قتلى على الأقل فى تفجيرين استهدفا منطقة السيدة زينب جنوب دمشق

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ثمانية قتلى على الأقل فى تفجيرين استهدفا منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ثمانية قتلى على الأقل فى تفجيرين استهدفا منطقة السيدة زينب جنوب دمشق
قتل ثمانية اشخاص على الاقل وأصيب 15 اخرون الأحد فى تفجيرين استهدفا منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق حصيلة أوردها المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة "أ ف ب" قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 15 أخرون بجروح جراء تفجيرين احدهما بسيارة مفخخة استهدفا منطقة السيدة زينب" جنوب العاصمة.
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