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عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد رفع آثار حادث تصادم قطار العياط

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عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد رفع آثار حادث تصادم قطار العياط عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد رفع آثار حادث تصادم قطار العياط
عادت حركة القطارات إلى طبيعتها مره أخرى، منذ قليل، بعد حادث اصطدام قطار العياط الذى أسفر عن وفاة 7 أشخاص بمزلقان البليدة، نتيجة دهس قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى الصعيد سيارة ربع نقل.

وقامت الهيئه الهندسية للسكه الحديد، برفع آثار الحادث، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى .

كما انتقل اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، إلى مستشفى العياط، للاطمئنان على المصابين، والوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

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