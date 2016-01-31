عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد رفع آثار حادث تصادم قطار العياط

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها مره أخرى، منذ قليل، بعد حادث اصطدام قطار العياط الذى أسفر عن وفاة 7 أشخاص بمزلقان البليدة، نتيجة دهس قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى الصعيد سيارة ربع نقل.

وقامت الهيئه الهندسية للسكه الحديد، برفع آثار الحادث، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى .

كما انتقل اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، إلى مستشفى العياط، للاطمئنان على المصابين، والوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

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