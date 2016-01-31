السيسى يبحث الوضع فى جنوب السودان مع وزير خارجيتها ورئيس المفاوضين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، عدة لقاءات ثنائية بمقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا على هامش أعمال القمة الأفريقية، حيث التقى نيال دينج نيال رئيس فريق المفاوضين لجنوب السودان، ووزير خارجية جنوب السودان برنابا بنيامين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن نيال دينج استعرض خلال اللقاء آخر تطورات تنفيذ اتفاق التسوية السلمية للأزمة فى جنوب السودان الذى تم توقيعه فى أغسطس 2015، معربا عن تطلع بلاده لمساهمة مصر فى جهود تحقيق السلام وفقا لما ينص عليه الاتفاق، كما أعرب عن تقديره لمواقف مصر المؤيدة والمساندة لجنوب السودان فى المحافل الإقليمية والدولية، فضلا عما تقدمه مصر من برامج تنموية لجنوب السودان فى عدد من المجالات، معربا عن الأمل فى مواصلة تعزيز التعاون مع مصر بمختلف المجالات.

وأضاف المتحدث أن "الرئيس السيسى أكد خلال اللقاء على دعم مصر لكافة الجهود المبذولة لإعادة السلام والاستقرار إلى جمهورية جنوب السودان، مشيرا إلى خصوصية العلاقات التى تربط مصر بهذا البلد الشقيق والتاريخ والروابط المشتركة التى تجمعهما".

وأوضح أن الرئيس السيسى أكد أن مصر تدعم جهود الوفاق الوطنى من أجل تدشين الحكومة الانتقالية بما يعيد الأمن والاستقرار لجنوب السودان، مضيفا أن مصر ستستمر فى مساندة الجهود التنموية فى جوبا، معربا سيادته عن تطلعه إلى نجاح قيادات جنوب السودان فى التوصل إلى تفاهمات تؤدى إلى تدشين مرحلة جديدة تُحقق النهضة التنموية التى يتطلع إليها شعب جنوب السودان الشقيق.