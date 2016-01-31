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القمة الإفريقية تعتمد بالإجماع مبادرتى مصر حول الطاقة المتجددة وتمويل التكيف

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القمة الإفريقية تعتمد بالإجماع مبادرتى مصر حول الطاقة المتجددة وتمويل التكيف القمة الإفريقية تعتمد بالإجماع مبادرتى مصر حول الطاقة المتجددة وتمويل التكيف
أقر القادة الأفارقة بالإجماع المبادرتين اللتين طرحهما الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة فى الدول الإفريقية، وتنويع مصادر تمويل تكيف الدول الإفريقية مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية والحد من انبعاثات الغازات وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

وقال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، فى تصريح له، أن الرئيس السيسى قدم تقريراً إلى القمة خلال جلسة مغلقة عقدت اليوم، ضمن أعمال القمة الإفريقية، بصفته رئيسٍا للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، حيث تناول التقرير نتائج قمة باريس لتغير المناخ التى عقدت فى ديسمبر 2015، والجهود التى بذلتها فى إطار قيامها بالتفاوض نيابةً عن إفريقيا فى قمة باريس.

وأضاف أنه من المقرر إدراج المبادرتين المصريتين فى القرارات الختامية للقمة الأفريقية الـ26 التى تنهى أعمالها فى وقت لاحق اليوم الأحد بأديس أبابا.

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مصر 365

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