النيابة تنتدب لجنة هندسية من السكة الحديد لفحص قطار ومزلقان العياط

انتدبت نيابة العياط، برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا، لجنة هندسية من السكة الحديد لفحص القطار المتسبب فى حادث العياط، والذى أسفر عن مصرع 6 وإصابة 3 آخرين، فضلاً عن فحص مزلقان السكة الحديد، لبيان الأسباب الحقيقة وراء الحادث.

وطلبت النيابة من اللجنة الهندسية المشكلة بتكليف منها كتابة تقرير وافً عن حالة القطار، والمزلقان للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحادث، ولمعرفة المتسبب وراء الخلل الذى أدى الى وقوع الحادث.

وكان حادث تصادم قد وقع، صباح اليوم الأحد، بين قطار وسيارة ربع نقل بالعياط، أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أحمد حجازى مدير الأمن، واللواء خالد شلبى مدير المباحث، لإجراء المعاينة الأولية حول ملابسات الحادث.

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