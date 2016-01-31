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سقوط سائق وآخر بالمعاش انتحلا صفة موظف بالحى وشرطى لابتزاز أصحاب الكافيهات

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سقوط سائق وآخر بالمعاش انتحلا صفة موظف بالحى وشرطى لابتزاز أصحاب الكافيهات سقوط سائق وآخر بالمعاش انتحلا صفة موظف بالحى وشرطى لابتزاز أصحاب الكافيهات
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على سائق وآخر بالمعاش لانتحالهما صفة مهندس بحى المعادى وفرد من شرطة المرافق فى محاولة منهما للنصب على أصحاب الكافيهات بالمعادى وابتزازهم مقابل عدم تحرير محاضر ومخالفات لهم.

تلقى ضباط مباحث المرافق بلاغا من المواطن "عمرو محمد السيد" 23 سنة مدير كافية فى المعادى، والذى أفاد بحضور شخصين للمحل عمله ادعى أحدهما بأنه مهندس بحى المعادى والآخر بأنه فرد شرطة من قوة إدارة شرطة المرافق، وطلبا منه الإطلاع على تراخيص المحل وساوماه على دفع مبلغ نظير عدم تحرير مخالفات ضده .

وعلى الفور انتقل ضباط القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كل من "حسن ا ا " 48 سنة سائق والسابق اتهامه فى القضية رقم 7250 لسنة 1994م البساتين "قتل" وبحوزته كارنية منسوب صدوره لمحافظة القاهرة مكتب المتابعة "مزور" ومبلغ 150 جنيها، و"عنتر ع ع " 63 سنة بالمعاش، حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة الثانى".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وانتحالهما صفة مهندس بالحى وفرد شرطة بإدارة شرطة المرافق والنصب على أصحاب المحال التجارية والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بعدم تحرير مخالفات ضدهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال القسم وتولت النيابة التحقيق.
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