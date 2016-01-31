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تجديد حبس متهم بإدارة صفحة على "فيس بوك" تدعو للتظاهر والعنف ضد الدولة

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تجديد حبس متهم بإدارة صفحة على "فيس بوك" تدعو للتظاهر والعنف ضد الدولة تجديد حبس متهم بإدارة صفحة على "فيس بوك" تدعو للتظاهر والعنف ضد الدولة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، اليوم الأحد، حبس "مصطفى.ع" 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، لاتهامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يحرض فيها ضد الجيش والشرطة، ويدعوا للتظاهر فى ذكرى الثورة.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أجريت بواسطة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة، أن المتهم انشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحرض المواطنين على التظاهر، وأن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهم بعدما تاكدت إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية بتبعية الصفحة للمتهم، وعليه خرجت قوة أمنية وألقت القبض عليه.

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