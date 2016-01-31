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تجديد حبس عضو "حريات الأطباء" وصديقيه 15 يوما بتهمة حيازة منشورات تحريضية

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تجديد حبس عضو "حريات الأطباء" وصديقيه 15 يوما بتهمة حيازة منشورات تحريضية تجديد حبس عضو "حريات الأطباء" وصديقيه 15 يوما بتهمة حيازة منشورات تحريضية
جددت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار وائل خضر، تجديد حبس الدكتور طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطالبين حسام الدين حمّاد وأحمد حسن الشهير بـ«استاكوزا»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بحيازة منشورات تحريضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "الدعوة للتظاهر بدون ترخيص، التحريض على العنف، حيازة منشورات ، التحريض ضد مؤسسات الدولة".

وطالب أنس سيد، دفاع المتهمين خلال جلسة نظر تجديد الحبس، بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، لأنهم لهم محل إقامة ثابت ومعلوم بدليل القبض عليهم من داخل شقتهم، وحرصا على مستقبلهم، لأنهم طلبة.

وأضاف "سيد" أن الدكتور طاهر موظف فى مستشفى حكومى، وأن الأدلة فى حوزة النيابة وأنه لا توجد دلائل كافية على التهم الموجهة لهم.

كانت قوات الشرطة قبضت على الثلاثة من منزل طاهر، وتم اقتادتهم إلى قسم عابدين، واستمرت تحقيقات الأمن معهم 9 ساعات قبل أن يتم عرضهم على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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