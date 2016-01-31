بالصور ...البدء فى أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة للسيارات بالجيزة

قال العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية بمرور الجيزة: إن الإدارة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور وبالتنسيق مع الشرطة المنفذة لإنشاء نفق السيارات بميدان النهضة بدأت فى عمليات البناء بالجزيرة الوسطى، وتستمر تلك الأعمال لمدة شهرين فى ظل انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط المنطقة بهدف تسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

وأضاف مدير إدارة التخطيط أن نفق ميدان النهضة بهدف إلغاء تقاطع ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، وسيكون باتجاهين بعرض 8 أمتار لكل اتجاه، حيث يكون الاتجاه الأول بطول 800 مترا بدءا من محطة المياه بشارع الجيزة، وصولا إلى شارع ابن سينا باتجاه ميدان الجيزة، موضحا أنه سيكون هناك نفق فرعى يبدأ من أسفل شارع عبد السلام عارف خلف المديرية يمينا للدخول إلى شارع النهضة ويستخدم القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع النهضة أو جامعة القاهرة.

وأوضح العقيد طاهر أنه سيكون للقادم من ميدان الجيزة بدءا من شارع ابن سينا وصولا إلى شارع أحمد نسيم أمام مقر السفارة السعودية القديم بطول 500 متر ومتجه لميدان الجلاء، موضحا أنه بمجرد الانتهاء من بناء النفق فى المدة المحددة لها سيتم تغيير اتجاه بعض الشوارع أمام حركة السيارات.



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