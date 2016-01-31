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تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة لجلسة 13 فبراير

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تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة لجلسة 13 فبراير تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على الفنانة ماجدة لجلسة 13 فبراير
قررت محكمة جنح الدقى، تأجيل جلسات محاكمة رجل أعمال متهم بالنصب على الفنانة ماجدة، فى البلاغ المقدم للنائب العام برقم 8302 لعام 2015، تتهمه فيه بالنصب عليها فى مبلغ 20 مليون جنيه مصرى، لجلسة 13 فبراير.

وجاء فى نص البلاغ المقدم للنائب العام، أن المتهم كان يعمل في أحد المطاعم، ثم استأجر مطعماً من المطاعم التي تمتلكها الفنانة، وارتبط معها بعقد إيجار مقابل أجر شهرى، وخلال تلك الفترة تعرض لضائقة مالية، ما دفع الفنانة لأن تقرضه مبالغ مالية على فترات متباعدة، على أن يسددها من خلال شيكات وإيصالات أمانة، إلا أن المتهم استغل فترة مرض الفنانة وزور توقيعها على الإيصالات بأنها تسلمت المبلغ المطلوب تسديده على غير الحقيقة.

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