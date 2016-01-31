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اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقة خليج السويس

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اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقة خليج السويس اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقة خليج السويس

وزير البترول خلال توقيع الاتفاقية

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز فى منطقة خليج السويس لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول مع شركة ترايدنت المصرية للبترول، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 4.5 مليون دولار، وحفر 6 آبار استكشافية، ومنح توقيع 500 ألف دولار، وتقع منطقة امتيازها بقطاع رقم “6″ شمال غرب طائر البحر بخليج السويس على مساحة 191 كيلو مترًا مربعًا.

ووقع الاتفاقية وزير البترول، والجيولوجى أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، والجيولوجي إيهاب عوض رئيس شركة ترايدنت المصرية للبترول.

وأضاف الملا أن استمرار قطاع البترول فى توقيع الاتفاقيات البترولية، على الرغم من انخفاض البترول العالمية، يعد بمثابة رسالة إيجابية وشهادة ثقة بأن لا تزال جاذبة للاستثمارات البترولية، مشيرًا  إلى أن منطقة خليج السويس مازالت تحظى باحتمالات بترولية مشجعة على الاستثمار فى ظل ما تشهده الصناعة البترولية من تطور دائم فى أبحاثها ودراساتها والتقنيات الحديثة المستخدمة فى كافة قطاعاتها.

وأكد الوزير على أن الاتفاقية الجديدة إحدى ثمار المزايدة العالمية الأخيرة التى طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، وتسهم فى ضخ استثمارات جديدة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الثروة البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي،

وتأتى هذه الاتفاقية كواحدة من 11 اتفاقية جديدة لصالح هيئة البترول وشركتى المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس” وجنوب الوادى القابضة للبترول جارى استصدارها تباعاً بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة بإجمالى استثمارات حدها الأدنى حوالى 5. 446 مليون دولار، ومنح توقيع 62.2 مليون دولار لحفر 34 بئرًا، وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قطاع البترول قد انتهى من توقيع 64 اتفاقية اعتبارًا من نوفمبر 2013، وحتى الآن باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.3 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 977.3 مليون دولار لحفر 274 بئرًا.

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