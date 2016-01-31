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سباليتي: أتمنى أن ينتشر جنون الشعراوي في روما

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سباليتي: أتمنى أن ينتشر جنون الشعراوي في روما سباليتي: أتمنى أن ينتشر جنون الشعراوي في روما

أكد لوسيانو سباليتي مدرب روما أنه يتمنى استمرار "الجنون" الذي يقدمه ستيفان الشعراوي نجم خط هجوم الفريق.

وكان الشعراوي قد سجل هدفا جميلا بالكعب في اللقاء الذي جمع الذئاب بفروزينوني في الدوري الإيطالي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ22 وهو الفوز الأول للفريق في عام 2016 بعد رحيل رودي جارسيا وتولي سباليتي المهمة.

وصرح المدرب الإيطالي عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية "ما هز مشاعري حقا هو رؤية الفرحة والعناق بين اللاعبين عقب صافرة النهاية، تشعر وكأن وزنا ثقيلا قد انزاح عن كتفهم هذا أظهر لي الحالة النفسية التي كان فيها الفريق".

وتابع مدرب زينيت سان بطرسبرج السابق "لقد اختبرنا تلك التحركات في التدريبات، وخلال المباراة كنا في وضع لم يسمح لنا بالقيام بالأشياء التي نحن قادرين عليه".

واستطرد سباليتي "الشعراوي أتى من خارج منطقة وكان ممتلئا بالحماسة وهذا ما جعله يحاول القيام بشيء مختلف وتسجيل هدف كهذا".

وتابع صاحب الـ56 عاما "إنه سعيد كونه أصبح جزء من النادي، لذا كان لديه الشجاعة الكفاية للقيام بتلك اللحظة من .. الجنون! آمل أن ينتشر هذا في الفريق بأكمله".

وعن فرانشيسكو توتي أوضح لوسيانو "حينما يلعب توتي بين الخطوط ولديه الكرة، هو الوحيد الذي لا يعاني من أي ضغط، هو دائما يجد المساحات سواء في المباراة أو في التدريب، لأن قدرته تتمثل في تاريخه وموهبته وثقته".

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