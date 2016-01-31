وزير العدل يرفض استلام استقالة المستشار محمد السحيمى رئيس محكمة قنا

أكد حسين عبد الرحمن محامى المستشار محمد السحيمى، رئيس محكمة قنا الابتدائية، أن وزير العدل المستشار أحمد الزند، رفض استلام استقالة السحيمى، مدعيا أنها يجب أن تقدم إلى مدير التفتيش القضائى.

وأضاف حسين عبد الرحمن فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن المستشار محمد السحيمى قام على الفور بتدوين استقالة باسم مدير التفتيش القضائى، إلا أنه رفض قبول الاستقالة أيضا حتى الآن دون أسباب قانونية .

وقد حصل "اليوم السابع" على صورة رسمية من التوكيل الذى حرره المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية إلى المحامى حسين أحمد عبد الرحمن، بغرض تقدمه باستقالة المستشار أمام وزير العدل المستشار أحمد الزند .

وجاء نص التوكيل المقيد برقم 166 لسنة 2016 على الآتى "تقديم استقالتى إلى وزير العدل أو من ينوب عنه قانونا أو تفويضا".

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