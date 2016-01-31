رئيس الوزراء يوجه بإجراء تحقيق فورى فى حادث العياط وتحديد المسئولين عنه

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وزير النقل بإعداد تقرير عن تفاصيل حادث تصادم سيارة ربع نقل بقطار القاهرة /أسيوط بمزلقان البليدة فى مركز العياط بمحافظة الجيزة، وإجراء تحقيق فورى لتحديد المسئولين عنه، والأسباب التى أدت إلى وقوعه، كما وجه بالتأكد من الالتزام بكافة القواعد والمعايير المنظمة لسير القطارات ومرورها عبر المزلقانات.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، بأن رئيس الوزراء وجه وزير الصحة بمتابعة جهود الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات، وشدد على توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين وإنهاء الإجراءات اللازمة للوفيات.

>وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس شريف إسماعيل وجه أيضا وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه كمساعدة لأسرة كل متوفى، فضلا عن صرف من 2000 جنيه لكل مصاب، وتقديم الرعاية لأسرهم.

وأفادت وزارة النقل بأن سيارة ربع نقل اصدمت بالقطار المتوجه من القاهرة إلى أسيوط أثناء مروره عبر مزلقان البليدة، ونظرا لكثافة الشابورة المائية فقد حدث التصادم مسفرا عن وقوع عدد من القتلى والمصابين، موضحة أن مزلقان البليدة تم تطويره وتحديثه مؤخرا بالأجراس والأنوار، وقد تم رفع أثار الحادث وتسير حركة القطارات بالشكل الطبيعى بمعرفة عمال هندسة السكة الحديد.

وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة فنية قانونية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة والجودة للوقوف على أسباب الحادث على ان ترفع اللجنة تقريرها لجهات التحقيق المختصة فور الانتهاء منه.

كما أفادت وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن 6 وفيات، فضلا عن 3 مصابين تم نقلهم الى مستشفى أم المصريين ومستشفى العياط العام.

>وتوجه محافظ الجيزة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى موقع الحادث فور وقوعه للإشراف على القيام بالإجراءات اللازمة.

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