السيسى يجرى مباحثات مع رئيس نيجيريا ورئيس بنك التنمية الأفريقى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، فى أديس أبابا مباحثات مع رئيس نيجيريا محمد بخارى، وذلك على هامش مشاركته فى اجتماعات القمة الأفريقية الـ٢٦ المنعقدة حاليا فى العاصمة الأثيوبية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>كما أجرى الرئيس السيسى مباحثات مع وزير خارجية جنوب السودان برنايا ماريال بنجامين.
>والتقى الرئيس السيسى أيضا مع رئيس بنك التنمية الأفريقى دونالد كابيروكا، حيث بحث معه التعاون القائم بين مصر والبنك ومشروعات تطوير البنية الأساسية التى يمولها البنك فى مصر.
>كما أجرى الرئيس السيسى مباحثات مع وزير خارجية جنوب السودان برنايا ماريال بنجامين.
>والتقى الرئيس السيسى أيضا مع رئيس بنك التنمية الأفريقى دونالد كابيروكا، حيث بحث معه التعاون القائم بين مصر والبنك ومشروعات تطوير البنية الأساسية التى يمولها البنك فى مصر.