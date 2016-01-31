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السيسى يجرى مباحثات مع رئيس نيجيريا ورئيس بنك التنمية الأفريقى

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السيسى يجرى مباحثات مع رئيس نيجيريا ورئيس بنك التنمية الأفريقى السيسى يجرى مباحثات مع رئيس نيجيريا ورئيس بنك التنمية الأفريقى
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، فى أديس أبابا مباحثات مع رئيس نيجيريا محمد بخارى، وذلك على هامش مشاركته فى اجتماعات القمة الأفريقية الـ٢٦ المنعقدة حاليا فى العاصمة الأثيوبية.
>كما أجرى الرئيس السيسى مباحثات مع وزير خارجية جنوب السودان برنايا ماريال بنجامين.
>والتقى الرئيس السيسى أيضا مع رئيس بنك التنمية الأفريقى دونالد كابيروكا، حيث بحث معه التعاون القائم بين والبنك ومشروعات تطوير البنية الأساسية التى يمولها البنك فى مصر.

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مصر 365

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