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"فيس بوك" يساعد فى إعادة طفل متغيب منذ 2014 إلى أسرته بالجمالية

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"فيس بوك" يساعد فى إعادة طفل متغيب منذ 2014 إلى أسرته بالجمالية "فيس بوك" يساعد فى إعادة طفل متغيب منذ 2014 إلى أسرته بالجمالية
ساهم موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى عودة طفل متغيب عن منزل أسرته منذ 2014 إلى منزله مرة أخرى، وذلك بعد أن تعرف عامل بمطعم فى الشرقية على صورة الطفل واتصل بوالده وأخبره أن طفله عثر عليه شقيقه فى العتبة، وعندما فشل فى التوصل لأسرته اصطحبه لمسكنه وقام برعايته، وتم تسليم الطفل لوالديه وسط فرحة عارمة.

تعود تفاصيل الواقعة لإخطارا بتاريخ 1/7/2014م فى المحضر رقم 4979 لسنة 2014م جنح الجمالية، بشأن بلاغ "هانى صبحى" 37 سنة عامل باكتشافه اختفاء نجله "عبد الله" البالغ من العمر 4 سنوات.

واتهم العامل فى بلاغه كل من "فوضية ح ع" 26 سنة بدون عمل ومقيمة محافظة الفيوم، وشقيقتها "حسنة" 23 بائعة شاى، و"عبير أ ع" 37 سنة بدون عمل، باختطافه.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما أنكرا ارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما.


>حضر والد المجنى عليه وبصحبته نجله المتغيب، أمس السبت، وقرر بتلقيه اتصالا من "محمد أحمد محمود" 50 سنة عامل بمطعم بمدينة العاشر من رمضان، مفاده أن نجله المتغيب متواجد طرف شقيقه "إبراهيم أحمد محمود" 41 سنة حفار آبار ومقيم بذات العنوان "جارى استدعائهما"، وأن الأخير عثر على الطفل بميدان العتبة ولعدم توصله لأهليته اصطحبه لمسكنه وقام برعايته.

وأشار العامل أنه علم من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على الإنترنت، بأن الطفل متغيب عن أسرته فاتصل بوالده لتسليمه الطفل.

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مصر 365

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