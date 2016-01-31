أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ الجيزة: 5 آلاف جنيه للمتوفى و2000 جنيه للمصاب في حادث قطار العياط

Google+ Print
محافظ الجيزة: 5 آلاف جنيه للمتوفى و2000 جنيه للمصاب في حادث قطار العياط محافظ الجيزة: 5 آلاف جنيه للمتوفى و2000 جنيه للمصاب في حادث قطار العياط

محمد كمال الدالي

قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة صرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار العياط.

وقال المحافظ – في تصريح له اليوم الأحد – إن “تقرر صرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و2000 جنيه لأسرة كل مصاب مقدمة من المحافظة بخلاف التعويضات التي ستقدم من وزارة التضامن”.

وقد قطع المحافظ جولته التي كان يقوم بها اليوم لمشروع المحاجر والجبانات بـ 6 أكتوبر وتوجه إلي موقع حادث قطار العياط.

وكان قطار قد اصطدم بسيارة نقل بمدينة العياط، مما أدي إلي مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين وتم نقل الضحايا لمستشفى أم المصريين والقصر العيني ورفع آثار الحادث.

وقد وقع الحادث أثناء عبور سائق السيارة بمزلقان البليدة، وأن الشبورة المائية حجبت رؤية السائق عن وصول القطار إلى المزلقان حيث أفادت التحريات بأن المزلقان كان مفتوحًا، ولم يتم إغلاقه أثناء عبور القطار، مما تصادف مرور القطار والسيارة في نفس الوقت.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا