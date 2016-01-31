محافظ الجيزة: 5 آلاف جنيه للمتوفى و2000 جنيه للمصاب في حادث قطار العياط

قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة صرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار العياط.

وقال المحافظ – في تصريح له اليوم الأحد – إن “تقرر صرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و2000 جنيه لأسرة كل مصاب مقدمة من المحافظة بخلاف التعويضات التي ستقدم من وزارة التضامن”.

وقد قطع المحافظ جولته التي كان يقوم بها اليوم لمشروع المحاجر والجبانات بـ 6 أكتوبر وتوجه إلي موقع حادث قطار العياط.

وكان قطار قد اصطدم بسيارة نقل بمدينة العياط، مما أدي إلي مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين وتم نقل الضحايا لمستشفى أم المصريين والقصر العيني ورفع آثار الحادث.

وقد وقع الحادث أثناء عبور سائق السيارة بمزلقان البليدة، وأن الشبورة المائية حجبت رؤية السائق عن وصول القطار إلى المزلقان حيث أفادت التحريات بأن المزلقان كان مفتوحًا، ولم يتم إغلاقه أثناء عبور القطار، مما تصادف مرور القطار والسيارة في نفس الوقت.

أ ش أ