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إصابة مجند خلال اشتباكات مع هاربين من أحكام بأسيوط‎

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إصابة مجند خلال اشتباكات مع هاربين من أحكام بأسيوط‎ إصابة مجند خلال اشتباكات مع هاربين من أحكام بأسيوط‎

أرشيفية

وقعت اشتباكات صباح اليوم بين قوات الأمن وهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، بمركز البدارى مما ادى الى اصابة مجند ونقله لمستشفى البدارى المركزى.

كان  اللواء عبد الباسط  دنقل مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث شرطة البدارى يفيد أنه حال قيام قوات المباحث وإدارة تنفيذ الأحكام بمأمورية لضبط عدد من الهاربين من أحكام بقرية العقال البحرى دائرة مركزالبدارى، وفور وصول القوات فوجئوا بالمطلوبين يبادرون بإطلاق النيران على القوات، فبادلتهم اطلاق النيران.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة حسين على مجند من قوات الأمن وتم نقله لمستشفى البدارى المركزى.

​ ​وتم ضبط 2من الهاربين، وحررمحضر، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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