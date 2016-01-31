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هنري: جوارديولا قد يدرب سيتي وسيميوني في تشيلسي.. على يونايتد أن يذهب لمورينيو

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هنري: جوارديولا قد يدرب سيتي وسيميوني في تشيلسي.. على يونايتد أن يذهب لمورينيو هنري: جوارديولا قد يدرب سيتي وسيميوني في تشيلسي.. على يونايتد أن يذهب لمورينيو

حث تيري هنري نجم أرسنال وبرشلونة السابق، فريق مانشستر يونايتد على استبدال لويس فان جال مدرب الفريق بجوزيه مورينيو في نهاية الموسم الجاري.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الـ6 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي متصدر الترتيب.

وكتب هنري في عموده بصحيفة "صن" الإنجليزية "النادي يرغب بشدة في النجاح ومورينيو سيضمن هذا لهم، على الرغم من كل ما حدث له في تشيلسي هذا الموسم".

وتابع اللاعب الفائز بلقبي دوري إنجليزي مع المدفعجية "هو لازال مدربا ممتازا ومانشستر يونايتد عليهم فعل شيء لأنه وببساطة الأمور لا تسير على ما يرام مع لويس فان جال".

واستطرد صاحب الـ38 عاما "إذا حصل مانشستر سيتي على خدمات جوسيب جوارديولا ودرب تشيلسي دييجو سيميوني أو خورخي سامباولي وهو أمر محتمل جدا في الصيف المقبل، مانشستر يونايتد عليهم أن يتفاعلوا لا يمكنهم المتابعة وهم في حالتهم الحالية".

وأضاف النجم الفائز بكأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا "بعض الجماهير ترغب في رحيل فان جال فورا وهم من يمتلكون القرار النهائي بشأن مصيره مع الفريق".

الجدير بالذكر أن مورينيو كان قد أقيل من منصبه كمدرب لتشيلسي في ديسمبر الماضي على خلفية البداية السيئة للغاية للموسم ومع استمرار النتائج السيئة واقتراب النادي من مناطق الهبوط قرر رومان إبراموفيتش مالك النادي أن يعين جوس هيدينك بدلا منه.

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