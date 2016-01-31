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يحمى المخ والجهاز العصبى..4 أسباب تجعل "المشروم" ضيفا دائما على مائدتك

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يحمى المخ والجهاز العصبى..4 أسباب تجعل "المشروم" ضيفا دائما على مائدتك يحمى المخ والجهاز العصبى..4 أسباب تجعل "المشروم" ضيفا دائما على مائدتك
المشروم أو عيش الغراب من أفضل الأطعمة التى تتمتع بقيمة غذائية عالية، وتساهم فى الوقاية من أمراض كثيرة، وفى هذا التقرير نسلط الضوء على مجموعة من الأسباب المقنعة التى تجعل تتناول للمزيد من عيش الغراب ذرورة وتجعله الضيف الدائم على مائدتك، حسبما نشر موقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

1.فطر عيش الغراب أو المشروم يتمتع بفاعلية رائعة فى مكافحة مرض السرطان، حسبما نشرت المجلة الطبية " International Journal of Medicinal Mushrooms" حيث أثبتت النتائج أنه يساهم فى تثبيط نمو الأورام السرطانية.

2.فطر عيش الغراب يساهم فى تعزيز وتقوية المناعة، حسبما نشرت المجلة العلمية " Journal of the American College of Nutrition"، وبالتالى فإن تناول المشروم بشكل منتظم يساهم فى الحماية من الأمراض مثل البرد والأنفلونزا والبرد.

3.يساهم فطر الريشى فى حماية المخ والجهاز العصبى، حيث أثبتت الدراسة التى نشرتها المجلة الطبية "International Journal of Medicinal Mushrooms" أن المشروم الريشى يحتوى على مواد تساهم فى الحد من التشنجات وتحافظ على صحة الخلايا العصبية.

4.المشروم طعمه لذيذ ومتعدد الاستعمالات، ويمكن استخدامه كبديل للحوم الحمراء، وإضافته للحساء مع مجموعة من البهارات والتوابل، لتستمتع بطبق شهى ولذيذ.

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مصر 365