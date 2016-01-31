دراسة: الحامل البدينة المصابة بالسكر تزيد خطر تعرض طفلها للتوحد

خلصت دراسة أمريكية إلى أن بدانة الحوامل تؤدى إلى مضاعفة خطر إصابة الطفل بالتوحد مقارنة بمن لا تعانين من تلك المشكلة.

وذكر الباحثون فى مجلة (بيدياتريكس) الطبية أنه عندما تكون الحوامل بدينات ومصابات بالسكرى فإن خطر إصابة الطفل بالتوحد يزيد أربعة أمثال على الأقل.

وقال كبير الباحثين شياو بين وانغ وهو باحث فى الصحة العامة وطب الأطفال بجامعة جونز هوبكنز فى بالتيمور "بالنسبة للخطر بشكل عام ومقارنة مع أمراض الطفل الشائعة كالبدانة والربو فإن معدل الإصابة باضطراب طيف التوحد بين الأمريكيين متدنى نسبيا لكن التأثير الشخصى والأسرى والاجتماعى لاضطراب طيف التوحد هائل."

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين كل 68 طفلا هناك مصابا باضطراب طيف التوحد الذى يشمل متلازمة أسبرجر واضطرابات النمو الشائعة الأخرى.

ويمثل هذا نحو 1.5 بالمائة من الأطفال الأمريكيين. وتشير نتائج الدراسة إلى أن الخطر يزداد إلى 3 بالمائة لأطفال النساء البدينات أو المصابات بالسكر وأنه يقترب من 5 إلى 6 بالمائة بين الأمهات البدينات المصابات بالسكر.

وأخضع وانغ وزملاؤه بيانات 2734 أما وطفلا للدراسة وتابع مركز بوسطن الطبى الحالات بين عامى 1998 و2014.

وبدانة الحامل وحدها تزيد مخاطر الإصابة بالتوحد بنسبة 92 فى المائة فيما يسفر تشخيص إصابة المرأة بالسكر قبل الحمل عن مضاعفة الخطر إلى أكثر من 3 مرات.

وعندما تكون الحوامل مصابات بالسكر وبدينات يزيد خطر إصابة الطفل بالتوحد إلى 4 أمثاله إذا ما تم تشخيص الإصابة بالسكر أثناء الحمل وإلى قرابة 5 أمثاله إذا كانت المرأة مصابة بالسكر قبل الحمل.