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القبض على تشكيل عصابى لخطف حقائب السيدات فى العمرانية

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القبض على تشكيل عصابى لخطف حقائب السيدات فى العمرانية القبض على تشكيل عصابى لخطف حقائب السيدات فى العمرانية
ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا لخطف الحقائب بمنطقة العمرانية، وتم ضبطهم بعد خطفهم حقيبة ربة منزل، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تفاصيل ضبط المتهمين بدأت أثناء مرور المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث العمرانية لمتابعة الحالة الأمنية فاستغاثت به ربة منزل، واتهمت 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية بخطف حقيبتها التى تحتوى على مبلغ مالى ومتعلقاتها الشخصية وفروا هاربين.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبحوزة أحدهم الحقيبة المسروقة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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