القبض على مسجل خطر قتل شخصا وأصاب شقيقه بسبب خلاف على أولوية المرور بأسيوط

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، القبض على مسجل خطر قتل شخصا وأصاب شقيقه فى مشادة كلامية على أولوية المرور.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارآ من رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغ من مستشفى أسيوط الجامعى بوصول "و. ج. خ" بائع كشرى مقيم الحمراء دائرة القسم، والسابق اتهامه فى (15) قضية ما بين "مخدرات – هتك عرض- مرافق – سلاح أبيض" (جثه هامدة)، إثر إصابته بطعنة بالساق اليسرى أدى إلى قطع الشرايين، و"ع. ج. خ" بائع كشرى مقيم ذات الناحية مسجل شقى خطر تحت فرض سيطرة السابق اتهامه فى (33) قضية ما بين (مخدرات -سلاح أبيض - سكر - تحرش بأنثى - مرافق - سرقة - محاولة انتحار)، مصاب بجرح بالرأس وكدمات بالوجه والظهر.

وبانتقال ضباط مباحث القسم، وسؤال والد المجني عليهم "ج.خ.م" عامل مقيم ذات الناحية اتهم "م.م.خ" عامل مقيم الوليدية مسجل خطر السابق اتهامه فى (3) قضايا ما بين (ضرب - مخدرات - ذخيرة)، بالتعدى على نجليه وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة الأول، بسبب مشادة بينهما على أولوية المرور.

تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بمعرفة ضباط مباحث القسم، أسفر إحداها عن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم عبارة عن سلاح أبيض "سكين" عليها أثار دماء، تم ضبطها، تم تحرير المحضر اللازم، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.